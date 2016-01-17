طائرات التحالف العربى تواصل استهداف مواقع المليشيات الحوثية فى صنعاء

>واصلت طائرات دول التحالف العربى استهداف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وحليفه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر جبل النهدين المطل على دار الرئاسة ومعسكر جبل عطان جنوبى العاصمة .

كما استهدفت الطائرات مساء أمس موقع تبة الأمن السياسى بحى شملان ومعسكر الصباحة للحرس الجمهورى ومقر جماعة الحوثيين بالقرب من الكلية الحربية شمالى العاصمة وموقعا آخر لهم فى تبة الأمن القومى فى منطقة صرف شرقى العاصمة ومعسكر الخرافى شمال شرقى العاصمة .

وسمع دوى انفجارات عنيفة فى أنحاء العاصمة بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف، فيما استمرت الطائرات فى التحليق فوق العاصمة لمدة طويلة حتى صباح اليوم.

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