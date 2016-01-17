أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف العربى تواصل استهداف مواقع المليشيات الحوثية فى صنعاء

Google+ Print
طائرات التحالف العربى تواصل استهداف مواقع المليشيات الحوثية فى صنعاء طائرات التحالف العربى تواصل استهداف مواقع المليشيات الحوثية فى صنعاء

>واصلت طائرات دول التحالف العربى استهداف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وحليفه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر جبل النهدين المطل على دار الرئاسة ومعسكر جبل عطان جنوبى العاصمة .

كما استهدفت الطائرات مساء أمس موقع تبة الأمن السياسى بحى شملان ومعسكر الصباحة للحرس الجمهورى ومقر جماعة الحوثيين بالقرب من الكلية الحربية شمالى العاصمة وموقعا آخر لهم فى تبة الأمن القومى فى منطقة صرف شرقى العاصمة ومعسكر الخرافى شمال شرقى العاصمة .

وسمع دوى انفجارات عنيفة فى أنحاء العاصمة بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف، فيما استمرت الطائرات فى التحليق فوق العاصمة لمدة طويلة حتى صباح اليوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365