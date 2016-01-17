للرجل.. عشان تفضل شباب على طول.. 8 نصائح للحفاظ على قدرتك الجنسية

وفى السطور التالية يقدم الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة أهم النصائح التى تساعد الرجال فى الحفاظ على قدراتهم الجنسية خاصة مع تقدم العمر وتشمل:
- احرص على ممارسة الرياضة بصورة يومية، فهى تساهم فى تنظيم عمل الدورة الدموية ولا يشترط الرياضات العنيفة، فيمكنك الاكتفاء بالمشى نصف ساعة يوميا.
>- ابتعد عن الطعام الدسم الغنى بالدهون المشبعة خاصة قبل العلاقة الجنسية.
>- احذر من تناول المنشطات الجنسية دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كان استعمالها بغرض زيادة القدرة عن الحد الطبيعى.
>- إذا كنت تعانى من السمنة عليك بإنقاص وزنك فزيادة الدهون فى جسم الرجل يحول جزءا كبيرا من هرمون الذكورة لهرمون الأنوثة، وهذا يضعف بصورة كبيرة الرغبة والقدرة الجنسية.
>- احرص على تناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، وأهمها الخضراوات الورقية.
>- تجنب التعرض لمسببات أمراض البروستاتا، كمشاهدة الأفلام الإباحية وتناول العلاجات الهرمونية التى تزيد كثافة العضلات.
>- اهتم بصحتك النفسية، فالضغوط العصبية والتوتر والقلق أمور تؤثر بالسلب على قدرتك الجنسية.
>- إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم وتتناول العلاجات المخفضة له، تأكد من كونها لا تحوى مادة "البيتا بلوكر" التى تؤثر على مدة انتصاب العضو الذكرى وتصيب الرجال بسرعة القذف.
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