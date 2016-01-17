للرجل.. عشان تفضل شباب على طول.. 8 نصائح للحفاظ على قدرتك الجنسية

القدرة الجنسية من أهم العمليات الحيوية التى تشير فى كثير من الأحيان لسلامة وصحة الجسم، بل والحالة النفسية وبالطبع تعد القدرة الجنسية من أهم الأمور التى يهتم بها الرجل، ويسعى دائما للحفاظ عليها من الوهن والضعف.

وفى السطور التالية يقدم الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة أهم النصائح التى تساعد الرجال فى الحفاظ على قدراتهم الجنسية خاصة مع تقدم العمر وتشمل:

- احرص على ممارسة الرياضة بصورة يومية، فهى تساهم فى تنظيم عمل الدورة الدموية ولا يشترط الرياضات العنيفة، فيمكنك الاكتفاء بالمشى نصف ساعة يوميا.

>- ابتعد عن الطعام الدسم الغنى بالدهون المشبعة خاصة قبل العلاقة الجنسية.

>- احذر من تناول المنشطات الجنسية دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كان استعمالها بغرض زيادة القدرة عن الحد الطبيعى.

>- إذا كنت تعانى من السمنة عليك بإنقاص وزنك فزيادة الدهون فى جسم الرجل يحول جزءا كبيرا من هرمون الذكورة لهرمون الأنوثة، وهذا يضعف بصورة كبيرة الرغبة والقدرة الجنسية.

>- احرص على تناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، وأهمها الخضراوات الورقية.

>- تجنب التعرض لمسببات أمراض البروستاتا، كمشاهدة الأفلام الإباحية وتناول العلاجات الهرمونية التى تزيد كثافة العضلات.

>- اهتم بصحتك النفسية، فالضغوط العصبية والتوتر والقلق أمور تؤثر بالسلب على قدرتك الجنسية.

>- إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم وتتناول العلاجات المخفضة له، تأكد من كونها لا تحوى مادة "البيتا بلوكر" التى تؤثر على مدة انتصاب العضو الذكرى وتصيب الرجال بسرعة القذف.

>