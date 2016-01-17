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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 9

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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 9 الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 9
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.
>وأشار الخبراء إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية واضطراب الملاحة البحرية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.
>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى


>القاهرة 9 21
>الإسكندرية 9 21
>مطروح 8 23
>بورسعيد 12 21
>دمياط 12 21
>بلطيم 12 21
>الإسماعيلية 9 22
>السويس 10 22
>العريش 5 21
>نخل 4 23
>طابا 5 22
>الطور 10 22
>مرسى علم 13 24
>الغردقة 12 25
>شرم الشيخ 16 23
>رفح 5 21
>كاترين 3 17
>سيوة 5 21
>المنيا 7 22
>الفيوم 9 21
>رأس سدر 10 21
>أبوسمبل 8 24
>وسط الدلتا 10 21
>أسيوط 7 21
>سوهاج 7 22
>الأقصر 8 23
>أسوان 10 24
>شلاتين 14 24
>حلايب 15 21
>الوادى الجديد 7 22
>قنا 8 23
>نويبع 15 24
>السلوم 7 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى

:
>

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33
>المدينة 17 28
>الرياض 11 23
>المنامة 17 22
>أبوظبى 14 24
>الدوحة 16 24
>الكويت 9 20
>دمشق 4 18
>بيروت 14 22
>عمان 6 18
>القدس 5 13
>غزة 13 18
>بغداد 6 18
>مسقط 17 24
>صنعاء 7 22
>الخرطوم 18 32
>طرابلس 7 13
>تونس 7 11
>الجزائر 5 15
>الرباط 6 20
>نواكشوط 20 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 1 8
>اسطنبول 8 14
>اسلام اباد 4 19
>نيودلهى 7 20
>جاكرتا 25 32
>بكين 7- 2-
>كوالامبور 24 33
>طوكيو 1 9
>أثينا 10 14
>روما 3 9
>باريس صفر- 5
>مدريد 2- 8
>برلين 4- صفر-
>لندن صفر 5
>مونتريال 11- 8-
>موسكو 7- 2-
>نيويورك صفر- 2
>واشنطن صفر 3

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