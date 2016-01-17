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أهالى الزرقا بدمياط يشيعون جثمان الشهيد المجند ياسر شتيه

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أهالى الزرقا بدمياط يشيعون جثمان الشهيد المجند ياسر شتيه أهالى الزرقا بدمياط يشيعون جثمان الشهيد المجند ياسر شتيه
شيع الآلاف من أبناء مركز ومدينة الزرقا والمدن المجاورة لها وسط حالة من الحزن والأسى جنازة الشهيد مجند ياسر عبد المجيد نعمان شتيه الذى توفى عصر أمس، على خلفية إصابته أثناء تواجده داخل مدرعة بالعريش منذ أسبوع تقريبا، ونقل على أثرها إلى مستشفى المعادى العسكرى لتلقى العلاج
>نتيجة إصابته بعيار نارى بالرأس.

وهتف المشاركون "الله أكبر الله أكبر- لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله- القصاص القصاص" كما أطلقت السيدات الزغاريد أثناء تشيع الجنازة.

يذكر أن الشهيد هو الابن الثانى لوالده عبد المجيد نعمان شتيه وهو تاجر أدوات منزلية وتخرج فى معهد حاسب آلى، وكان يؤدى خدمته العسكرية.


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