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الأمم المتحدة: تقارير عن وفيات بسبب الجوع فى دير الزور السورية

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الأمم المتحدة: تقارير عن وفيات بسبب الجوع فى دير الزور السورية الأمم المتحدة: تقارير عن وفيات بسبب الجوع فى دير الزور السورية

>قالت الأمم المتحدة، أمس السبت، إن لديها تقارير لم تتحقق من صحتها تفيد بأن ما بين 15 و20 شخصا توفوا بسبب الجوع فى مدينة دير الزور السورية العام الماضى، حيث يعيش 200 ألف شخص فى أوضاع متردية للغاية ونقص حاد للطعام.

وذكرت الأمم المتحدة فى تقرير لها حسبما أوردت قناة "سكاى نيوز" ، أن السكان محرومون من الكهرباء منذ أكثر من عشرة أشهر وأن المياه تتوفر ثلاث ساعات فقط فى الأسبوع، والمدينة هى الأكبر سكانا بين نحو 15 منطقة محاصرة فى سوريا، حيث يعانى نحو 450 ألف نسمة من الحصار .

وذكر التقرير أن تنظيم داعش "يستجوب ويمارس مضايقات بحق الراغبين فى ترك المدينة ويصادر وثائقهم. بينما تشترط السورية على الراغبين فى المغادرة برا أو بحرا الحصول على موافقات".

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