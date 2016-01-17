أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمناء سر أقاليم حركة فتح الفلسطينية يدعون إلى الكف عن التراشق الإعلامى

Google+ Print
أمناء سر أقاليم حركة فتح الفلسطينية يدعون إلى الكف عن التراشق الإعلامى أمناء سر أقاليم حركة فتح الفلسطينية يدعون إلى الكف عن التراشق الإعلامى

>دعا أمناء سر أقاليم حركة فتح فى الضفة الغربية إلى الكف عن التراشق الإعلامى وعن المزايدة من القوى والفصائل كافة والتوقف عن كل أشكال الكلام غير المسئول الذى لا يليق بحجم تضحيات الشعب.

وحذر أمناء سر حركة فتح فى بيان مساء أمس من كل المحاولات التى ترمى إلى استهداف الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس دولة فلسطين والقائد العام لحركة فتح أو المساس به، مؤكدين أنهم سوف يقفون بالمرصاد فى وجه هذه المحاولات التى تصب فى صالح الموقف الإسرائيلى.

ودعا البيان القوى الفلسطينية إلى بذل جهد حقيقى لتأطير عمل الشعب وتوجيهه فى اتجاه صحيح ومناسب، والحذر من المسميات الغريبة التى أصبحت تظهر مؤخرا واغتنام ما يجرى، وتجنب العمل عند جهات وصفها بأن لها حسابات خاصة مريبة.

وتوجه أمناء سر أقاليم فتح بالتحية والتقدير إلى جهود الشعب الأهلية التى يبذلها وخصوصا المبادرات الشعبية والوطنية المبذولة لبناء بيوت الشهداء ومواساة أهلهم والوقوف إلى جانبهم، وشددوا على أن دماء شهداء الشعب التى تسفك على يد جيش الاحتلال لن تذهب هدرا وأنها ترسم طريق استعادة الوطن وتحرير المسجد الأقصى والقدس.

وأكد البيان على استمرار الهبة الشعبية وعلى ضرورة الإبداع فى أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365