نائب أبو قرقاص: هناك اتجاه قوى لرفض قانون الخدمة المدنية

قال النائب أشرف شوقى نائب دائرة أبوقرقاص: إن أغلب القوانين التى تم مناقشتها تم التوافق عليها، لكن هناك اتجاها قويا داخل البرلمان لرفض القانون.

وأضاف شوقى فى تصريحات خاصة، أنه على المستوى الشخصى يقبل بقانون الخدمة المدنية لكن بعد التعديل الذى يجب أن يدخل على بعض بنوده، مؤكدا أن ذلك القانون سوف يؤسس لدولة قوية ومؤسسات .

وأضاف شوقى أن لجان المجلس تعمل بشكل متواصل من أجل إنهاء مناقشة كافة القوانين التى تم إقرارها فى غياب البرلمان، حيث لا يوجد لدى الجميع فى مصر وقت للترفيه ولكن يجب أن يكون هناك تلاحم من أجل الخروج بالبلاد إلى الأمان الذى يتمناه كل مصرى عاشق لتراب هذا الوطن.