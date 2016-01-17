"القطف" و"شرائح جلد فروة الرأس".. أحدث وسائل زراعة الشعر

1- الزراعة باستخدام الإبر

الصلع من أكبر المشاكل التى يتعرض لها عدد لا بأس به من الرجال، ويؤثر بالسلب على الشكل الخارجى، ويضيف للعمر سنوات كاذبة، ما يدفع المصابون به للبحث عن طرق علاجية متعددة للقضاء عليه أو تحجيمه، وفى السطور التالية يسلط استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية د. محمد لطفى الساعى، الضوء على أهم وأحدث وسائل علاج الصلع وتشمل:>يكون العلاج وفق هذه الطريقة بأخذ شريحة جلدية من مؤخرة فروة الرأس، وغلق الجرح تماماً بحيث لا يكون هناك أثر ظاهر له، ويتم تقطيع الشريحة إلى شعيرات رفيعة توضع على أبر خاصة وتزرع فى المناطق الصلعاء.

وما يميز استخدام الإبر هنا هو أنها لا تترك أثراً لمكان الزراعة ويمكن الزراعة على مسافات متقاربة، كما يمكن استخدام هذه الإبر لزراعة الأماكن غير التقليدية، مثل اللحية والشارب والحواجب والرموش .

2- الزراعة باستخدام تقنية القطف (FUE)

>تتم هذه الطريقة بواسطة جهاز يعمل على شفط الشعر من المنطقة الخلفية بفروة الرأس، ويزرعه فى نفس التوقيت بالمناطق الصلعاء، وهذه وسيلة حديثة تتميز بسرعة إنجاز زراعة الشعر، حيث يمكن زراعة عدد كبير من الشعيرات فى جلسة واحدة.