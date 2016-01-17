هيئة السلع تعلن طرح مناقصة لتوفير الزيت التموينى للقطاع الخاص بسعر مناسب

أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة عالمية لشراء الزيت وتوفيره لأصحاب البطاقات التموينية من مختلف الدول إضافة إلى توفيرها للقطاع الخاص بأسعار مناسبة .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن هيئة السلع تقوم حاليا بتوفير الزيت لأصحاب البطاقات التموينية، وكذلك منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى السوق.

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