أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة السلع تعلن طرح مناقصة لتوفير الزيت التموينى للقطاع الخاص بسعر مناسب

Google+ Print
هيئة السلع تعلن طرح مناقصة لتوفير الزيت التموينى للقطاع الخاص بسعر مناسب هيئة السلع تعلن طرح مناقصة لتوفير الزيت التموينى للقطاع الخاص بسعر مناسب
أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة عالمية لشراء الزيت وتوفيره لأصحاب البطاقات التموينية من مختلف الدول إضافة إلى توفيرها للقطاع الخاص بأسعار مناسبة .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن هيئة السلع تقوم حاليا بتوفير الزيت لأصحاب البطاقات التموينية، وكذلك منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى السوق.


>بالصور.. وزير التموين: 40 ألف شاب وفتاة تقدموا لمشروع "جمعيتى" حتى الآن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه