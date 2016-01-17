ابتسام تسكت تهاجم حسن الشافعي وتتحدى سلمى رشيد

استغلت ابتسام تسكت حضورها كضيفة على برنامج "رشيد شو" رفقة المغربي بدر سلطان الذي بث على القناة الثانية المغربية لترد على سؤال قيل فيه إنها "صوت بلا صورة" أنهم أصحاب ذوق رديء، وذلك راجع لكونهم ينظرون إلى جمالها و ينسون جمال صوتها .

و انتقدت خلال الحلقة الموزع المصري حسن الشافعي، قائلة أنه رجل حسود ولا يفعل شيئا سوى الرفض، مع أن بعض الأصوات التي سمعتها اقشعر جسدها من شدة روعتها كان مآلها الرفض بسبب تعنت الشافعي .

وفي سؤال لها حول ما إذا كان صوتها أفضل من سلمى رشيد قالت تسكت بكل ثقة أنها أفضل منها صوتا وصورة وإحساساً.

يذكر أن نفس السؤال وجه لسلمى رشيد وفي نفس البرنامج وأجابت حينها سلمى بعد لحظة صمت أن صوتها أفضل من ابتسام تسكت.