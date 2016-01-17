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"إيغل فيلمز" تحتفل بإنطلاق تصوير "بينغو"

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الأحد 17-01-2016 03:21

أعلنت شركة "Eagle Films"لصاحبها جمال سنان عن انطلاق تصوير إنتاجها السينمائيّ الكوميديّ الجديد "Bingo".

الفيلم من إخراج إيلي ف. حبيب، وكتابة كلود صليبا، وبطولة كل من: فؤاد يمّين، زينة مكي، وسام سعد (أبو طلال)، ليليان نمري، محمد شمص، بيار جمجيان، الحاج، مسا حبيب وغيرهم من نجوم الكوميديا في لبنان.
الفيلم الي يعد بمادة كوميديّة مُمتعة، بوشر تصويره في مناطق متفرّقة في لبنان، ومن المتوقع أن يطرح في الصالات في عيد الفصح المقبل أي في نهاية شهر آذار \مارس 2016.

يشار إلى أن فيلم "Bingo " هو الإنتاج الخامس لشركة "Eagle Films" اللبنانية، التي ستعلن خلال الفترة المقبلة عن مشاريعها الدرامية والسينمائية العربية.

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سيدتي

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