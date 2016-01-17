النوم على البطن وحمل الحقيبة على كتف واحد.. عادات يومية تضر صحتك

كشف الموقع الالكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن 3 عادات خاطئة يفعلها معظم الناس يوميا وتكون مؤذية للصحة وهى: 1- النوم على البطن دائما

> إذا كنت تعتقد أن النوم على البطن سيجعلك بدون كرش، فهذا خطأ، لأن عدم النوم على الظهر يجعل الرقبة فى وضع غير طبيعى، ما يعيق الدورة الدموية. 2- ارتداء حزام ضيق

> وأكد التقرير أن ارتداء حزام ضيق على الخصر قد يعيق عملية الهضم، وفى ذلك تقول الدكتورة نوبور كريشنان أخصائية التغذية، أن ارتداء الأحزمة الضيقة فترة طويلة خلال اليوم تضغط على المعدة وتسبب ضغطا داخل البطن، ما يجعل الهضم لا يحدث بشكل صحيح وقد يؤدى إلى الحموضة، ومن الأفضل تجنب ارتداء الأحزمة الضيقة والغير مريحة كى يكون الشخص قادرا على الجلوس والتنفس بشكل طبيعى. 3- حمل الحقيبة على كتف واحد دائما

> وورد فى التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف إنديا" أن معظم الأشخاص يحملون الحقائب على كتف واحد دون تغيير ما يصيب العضلات بإجهاد وضغط، وفى ذلك يقول جراح العظام "تيجاس أوباسانى": من الضرورى تغيير الوضع الذى تحمل به الحقيبة لعدم حدوث خلل فى العضلات وألم وعموما يجب فقط حمل الأشياء خفيفة الوزن.

شبكةعيونالإخبارية

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