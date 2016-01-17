أمانة الرياض تدشن أحدث معدة لمعالجة وإصلاح الحفر في الطرق

دشنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة تجريب أحدث معدة لمعالجة مشكلات الطرق وإصلاح الحفر وذلك وفق أفضل ما توصلت إليه التقنية من حلول لمثل تلك المشكلات.

وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود أمانة منطقة الرياض التطويرية لصيانة ومعالجة مشكلات الطرق التي تتسبب فيها الأعمال الإنشائية أو تتأثر من العوامل الطبوغرافية، وإعادة إصلاحها أمام حركة المرور ومستخدمي الطرق وبما يحافظ على الوجه الجمالي للعاصمة الرياض.

وتتميز المعدة الجديدة على أنها تقوم بالإصلاح الأفضل والأقل تكلفة بتقنية حديثة للحقن الرشاش للحفر والشقوق.

كما تتميز المعدة بأنها تقلل من تكاليف المواد إلى النصف، إضافة إلى جودتها في المعالجة، إذ لا حاجة لإعادة الإصلاح، كما تتميز تلك المعدة بإصلاح الكثير من الأعمال في اليوم الواحد بعدد أقل من العمال، إضافة إلى احتوائها على نظام إصلاح الطرق.

وتنظيف منطقة الإصلاح واستخدام طبقة لزجة، حيث تعمل المعدة بنظام الحقن من خلال الرش لمستحلب ركام الخليط، ورش الركام الجاف في صورة مادة تغطية، كما تتميز المعدة بسرعة التنفيذ وجاهزية الطريق أمام حركة المرور بشكل فوري.