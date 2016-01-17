بالصور.. أهالى الإبراهيمية بالشرقية مهددون بسقوط عقارين لترشيح المياه بهما

ناشد أهالى مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، المقيمين بشارع الحريق طريق الإبراهيمية - ههيا، أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، من إنقاذهم من عقارين مهددين للسقوط فى أى لحظة بجوار مستودع الأنابيب.

وقال أحد الأهالى، إنهم ناشدوا المحليات أكثر من مرة لتضررهم من منزل ملك "عطيات أ س" ومقيم بها 5 أسر بأطفالهم، ومنزل آخر ملك "سامية ح"، لكثرة ترشيح المياه من المنزلين، ورفضهم إصلاح ذلك وخاصة أن العقاريين تم بناؤهما فى السبعينات، وأن أساسات العقارين مهددة بالانهيار فى أى لحظة وخاصة بعد تأكلها وحدوث شروخ فى الجدران .

وأضاف الأهالى أنهم خوفا على حياتهم وحياة أطفالهم ناشدوا وزير التنمية المحلية بسرعة اتخاذ إجراء مع المحليات للتواصل لحل بشأن العقارين ورفض مالكهما ترميم العقارين.

وكان وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا بحصر المنازل المهددة بالانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الأرواح.



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