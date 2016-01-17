وفاة عضو فى الائتلاف السورى بعد إصابته بطلق نارى على يد القوات التركية

>لقى العضو السابق فى الائتلاف السورى المعارض عمار الكلوت ممثل هيئة الأركان العسكرية عن محافظة دير الزور حتفه أمسالسبت بطلق نارى من قبل القوات التركية على الحدود المشتركة مع سوريا، بسبب محاولته دخول الأراضى التركية بصورة غير قانونية .

وقالت مصادر سوريا معارضة أمس أن الكلوت توفى متأثرا بجراحه نتيجة طلق نارى كان تعرض له من قوات الجندرمة التركية قبل أيام أثناء محاولته دخول الأراضى التركية بطريقة غير قانونية " على حد تعبيرها.

وتعتبر هذه سابقة أن يتم إطلاق النار على "أحد مسئولى المعارضة السورية التى تستضيف تركيا معظم قواها على أراضيها ونحو مليون ونصف المليون لاجئ".