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زوجه لمحكمة الأسرة: زوجى المدمن حاول اغتصاب طفلتى والجيران أنقذوها

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زوجه لمحكمة الأسرة: زوجى المدمن حاول اغتصاب طفلتى والجيران أنقذوها زوجه لمحكمة الأسرة: زوجى المدمن حاول اغتصاب طفلتى والجيران أنقذوها
أقامت الزوجة "سوسن.ك" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، ضد زوجها "فاروق.ط" بمحاولة اغتصاب طفلتها بسبب تعاطيه المواد المخدرة وسكره الدائم .

وقالت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم 2908 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة :"خلال 7 سنوات مع زوجى رأيت الويل بسبب ضربه وإهانته لى ، ولولا ابنتى لكنت تخلصت منه" .

وتابعت : ترك وظيفته وأصبح عاطلا، وتعاطى المخدرات وسرق أموال وظيفتى ، وكنت أترك الطفلة فى المنزل مضطرة وأوصى عليها الجيران وأجعلها تقفل الباب عليها جيدا وهى رغم صغر سنها ـ6 سنوات- إلا أنها كانت تخاف من والداها" .

واضافت: "كان يطالها أثناء سكره ويتعدى عليها بالضرب لدرجه قيامى فى أحدى المرات بمحاولة حرقه وهو نام ولكنى لم أستطع فى أخر لحظة" .

وقالت الزوجة : "فى ذلك اليوم قام بعد تعاطيه المخدرات بمحاولة اغتصابها وأجبرها على خلع ملابسها ولولا الجيران لكان اغتصبها ".


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