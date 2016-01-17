تأخر المشى والكساح والهشاشة.. أعراض نقص فيتامين د فى الكبار والصغار

الجسم قد يعانى نقصا حادا فى فيتامين أو عنصر بعينه دون أن يدرى الإنسان، وبعض الأعراض تصبح فى هذه الحالة جرس إنذار للمختصين، لتحديد مدى النقص وطريقة التعويض المناسبة كى لا يعانى الجسم من أعراض مرضية خطيرة، والمعلوم أن كل فيتامين وعنصر له وظيفة فى جسم الإنسان ويحميه من أمراض بعينها.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن فيتامين "د" من أبرز الفيتامينات، وأفضل مميزاته على الإطلاق، هو أنه يعطى إشارات وأعراض مرضية فى الكبار والصغار عند نقصه الحاد وحاجة الجسم إليه.

وتابعت أخصائية علاج السمنة والنحافة: أهم أسباب نقص هذا الفيتامين هو إصابة بعض السيدات - مع تقدمهن فى العمر وانقطاع الدورة الشهرية - ببعض أمراض الجهاز الهضمى بجانب الإقامة فى مساكن لا تدخلها الشمس، كما أن السمنة لدى البعض تعزز من نقصه، وكذلك إصابة بعض الأطفال ببعض الأمراض الوراثية.

وأكدت الدكتورة صفاء أن أبرز أعراض نقص فيتامين "د" فى الأطفال تتمثل فى التأخر الملحوظ فى النمو، وتأخر نمو الاسنان وظهورها وتأخر المشى، والإصابة بالكساح وتشوهات العظام كالتقوس.

وتتمثل أعراض نقص "د" فى الكبار والبالغين فى الإصابة بهشاشة العظام، وتكرار الكسور وتهشم العظم، الإرهاق والوهن والكسل التعب المستمر، وآلام يعانى العظام وضعف العضلات.