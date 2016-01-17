حبس فتاة وعاطلين سرقوا شابين خليجيين بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس فتاة وعاطلين لاتهامهم بسرقة شابين خليجيين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، ألقت القبض على فتاة وعاطلين أثناء استقلالهم دراجة بخارية، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية "عملات مختلفة"، وهاتف محمول بمنطقة العجوزة، وكشفت التحقيقات أن الفتاة استدرجت شابين خليجيين لممارسة الدعارة، ثم وضعت لهما أقراصا منومة، وقام العاطلان بتقيدهما بالحبال وسرقة المبالغ المالية التى كانت بحوزتهما والهواتف المحمولة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.