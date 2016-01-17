النيابة تأمر بإزالة "نخلة" لتهديدها أسرة بسبب ميلها على منزلهم بالبدرشين

أمرت نيابة البدرشين بإزالة نخلة يبلغ طولها 15 مترا من أحد المنازل، وذلك بسبب الضرر الواقع على صاحبة العقار الملاصق للمنزل بسبب ميلها .

تفاصيل الواقعة بدأت عندما حررت سيدة محضرا بقسم شرطة البدريشن تطالب فيه بإزالة نخله مائلة يبلغ طولها 15 مترا ومزروعة بمنزل ملاصق لها ،وقالت فى بلاغها إن النخلة تهدد حياتها بسبب ميلها ووصولها الى جدران منزلها نظرا لطولها المرتفع وتخشى سقوطها على منزلها .

وأمرت النيابة بتشكل لجنة من وزارة الزراعة التى عاينت وأثبتت وجود ضرر واقع على المبلغة من تلك النخلة التى يبلغ عمرها 50 عاما وأمرت بإزالتها .