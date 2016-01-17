«بناة المدينة» خارطة طريق لإسعاد المواطنين والمقيمين

برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم الدورة الثانية من تجمع سباق بناة المدينة للعام 2016.

ويعتبر السباق خارطة طريق نحو استشراف مستقبل مزدهر يحقق السعادة للمواطنين والمقيمين، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور بطرق ذكية ضمن الحكومة الذكية.

عصف ذهني

ومن المقرر أن يستمر تجمع السباق والذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في نادي دبي للرياضات البحرية (فزاع مارين) لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

وتضم أجندة السباق في دورته الثانية خلال الثلاثة أيام المقبلة ورش عمل وجلسات عصف ذهني مبتكرة يتم خلالها مناقشة عدد من الخدمات الحكومية المشتركة والتي تتبنى الفرق الأربعة المشاركة عمليات تحسينها وتطويرها.

وتتمثل الفرق في الفريق الرمادي المعني بخدمة «المنافذ الجوية» والمشتركة بين كل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مؤسسة مطارات دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الإمارات للهوية، والفريق البنفسجي المعني بخدمة «مزاولة الأعمال التجارية» والمشتركة بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووزارة العمل، إضافة إلى الفريق البرتقالي المعني بخدمة «الفصل في الدعاوى العمالية» الذي يضم كلا من محاكم دبي، اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي ووزارة العمل، وفي مجال تطوير الخدمات الجديدة فيشارك في السباق الفريق السماوي المعني بخدمات «صحة الأطفال» لتقليل نسبة السمنة، ويشترك في هذا الفريق كل من هيئة الصحة بدبي، بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية إضافة إلى منطقة دبي التعليمية.

خدمات متميزة

وقال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مركز نموذج دبي «نسعى من خلال انطلاق سباق بناة المدينة اليوم إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى إسعاد المواطنين والمقيمين والأفراد المتعاملين مع الجهات الحكومية في دبي، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية لابتكار مجموعة من الخدمات الجديدة المتميزة لخدمة الأفراد والتحسين الدائم للخدمات الحالية».

وأضاف الشيباني: «بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الخدمات الأربع لتجمع سباق بناة المدينة الثاني، عمل مركز نموذج دبي مع الجهات المشتركة على التحضير لتجمع السباق من خلال الاجتماعات وورش العمل التحضيرية لتحديد خط الأساس وفهم سير عمل هذه الخدمات بشكل شمولي، وتساعد هذه التحضيرات على اختيار المبادرات الأمثل لتحسين هذه الخدمات».

مبادرات مبدعة

من جانبها قالت إيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي «ستقوم الفرق المشاركة في السباق بالعمل طوال الأيام الثلاثة القادمة على مناقشة الخدمات، ودراسة التحديات، وطرح أفضل المبادرات».

وتابعت السويدي «نسعى من خلال التجمع إلى خلق أجواء حماسية مبتكرة تحفز الفرق الحكومية لتقديم مبادرات مبدعة تخدم المتعامل بالدرجة الأولى، واضعين نصب أعيننا أن نجعل التجمع ممتعاً للجميع لنخلق جواً من التقارب والألفة بين أعضاء الفريق الواحد».

سباق التميز

وقد تقرر أن تبدأ أعمال تجمع سباق بناة المدينة بعرض للتحديات وتوليد الأفكار للخدمات الأربع، من خلال جلسة عرض تحديات الخدمة، ومصنع الأفكار 1، وعدد من الأنشطة التي تستهدف تكاتف الجهود وتكاملها والتواصل البنّاء بين أعضاء الفرق.

وأكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن الحديث عن مبادرات سباق بناة المدينة يربطنا بشكل تلقائي بالبحث عن التميز والابتكار واستشراف المستقبل وتطوير الخدمات الذكية من أجل سعادة الناس، فهذا السباق يسعى لتحقيق مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (سباق التميز لا حدود له، ولا زمن تتوقف عنده عقارب الساعة)«.

وأوضح أن هذا السباق يكرس مبدأ التعاون والعمل الإيجابي والموحد ضمن فريق كبير من مختلف الدوائر الحكومية، ولشرطة دبي الشرف للعمل مع شركائها في الفريقين»الرمادي والبرتقالي«ساعية إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات، لتعزيز الممارسات الصحيحة للمتعاملين وإسعادهم، وتطوير منظومة العمل الحكومي في دبي.

تنفيذ عملي

من جانبه أفاد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي»نتطلّع في محاكم دبي إلى المشاركة الفاعلة ضمن الفريق البرتقالي للعمل عن كثب مع كل من اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي ووزارة العمل من أجل تحسين خدمة الفصل في الدعاوى العمالية، وذلك من خلال التركيز بشكل خاص على إرساء أسس متينة وتقديم الاقتراحات المدروسة والمستفيضة بشأن تسريع إجراءات تنفيذ المعاملات والاعتماد على الطرق البديلة والتسويات قبل إصدار الأحكام القضائية وبعدها، والحرص على توفير أقصى درجات الوقاية والتوعية واتّخاذ كافة الإجراءات الاستباقية واضحة المعالم من أجل ضمان حصول جميع الأطراف المعنيّة على حقوقهم«.

بدوره أكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي أن سباق بناة المدينة هو تنفيذ عملي للفكر الرؤيوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادف إلى تعزيز سمعة دبي كنموذج راقٍ للخدمة التي لا تضاهى على الصعيدين التقني والإنساني، وجعل شعار إسعاد الناس جزءاً من هوية دبي وقطاع الخدمات فيها.

وشدد الحاي على أهمية الدور الذي يلعبه»الفريق الرمادي« ضمن سباق بناة المدينة نظراً لتكليفه بمهمة الارتقاء بخدمة المنافذ الجوية، حيث تشكل هذه المنافذ الانطباع الأول الذي يحمله الزائر في قلبه وفكره عن دبي والإمارات، ومدى تميز الخدمة التي يحصل عليها أثناء زيارته للمدينة.