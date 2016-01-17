«التربية» تناقش منظومة العمل وآليات التميز

نظمت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل في مسرح مبنى الوزارة، في دبي، بحضور القيادات التربوية والمسؤولين والمعنيين في الوزارة، لمناقشة منظومة العمل، وكل ما يتصل بها من إجراءات، فضلاً عن دفع مسارات التميز لديها في الأداء الحكومي، والوقوف على آخر المستجدات على صعيد مشاركة الوزارة في «جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز». حضر الورشة، التي نظمتها إدارة التطوير المؤسسي مؤخراً، عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للجودة والخدمات المساندة، وفوزية حسن غريب الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات المدرسية، وخلود القاسمي الوكيلة المساعدة لقطاع ضمان الجودة، ومديرو الإدارات في الوزارة ورؤساء الأقسام.

واستعرض الدكتور حمد الدرمكي خبير التطوير الاستراتيجي والتميز المؤسسي خلال الورشة، أهمية الجائزة وأهدافها المتمثلة في نشر الوعي بمبادئ التميز، وتنمية القدرات، لدفع عجلة التميز في المؤسسات الحكومية الاتحادية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، فضلاً عن تقديم شرح مفصل عن فئات الجائزة، ومعايير تقييمها، وعناصرها المتمثلة في الفئات الرئيسة والفرعية، وفئات وسام رئيس مجلس الوزراء، وآلية التقدم للجائزة.

التميز الحكومي

وفي هذا الإطار، أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التميز الحكومي أضحى مطلباً ملحاً تسعى إليه الوزارات والمؤسسات، وأحد أهم المؤشرات، التي تقدم تصوراً واضحاً عن جودة الخدمات المقدمة، ورضى المتعاملين، لذا فإن وزارة التربية حرصت على تطوير أداء موظفيها، والخروج بمبادرات وتصورات، تتيح تجويد منظومة العمل، مشيراً إلى أن جهودها تنصب حالياً على تحفيز كوادرها الوظيفية على العمل والإنجاز بوتيرة متسارعة، عبر تكامل الأدوار، وتقديم خلاصة الجهود والنتائج، التي تمخضت عن حيثيات العمل، للمشاركة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

واعتبر معاليه أن الجائزة مقياس مهم لأداء الحكومات التي تسعى نحو تطوير إمكاناتها، والدخول في سباق التميز، وحصر أهدافها في الأداء الفعال، والممارسات عالية الأداء، المستندة إلى الفعالية والتطوير والكفاءة، وتوظيف المفاهيم الحديثة القائمة على الابتكار واستشراف المستقبل، لتحقيق تطلعات الدولة نحو الريادة والتنافسية العالمية.

غاية أساسية

بدوره، أكد المهندس عبد الرحمن الحمادي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي الوزير، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق جهود وزارة التربية، للمشاركة بفاعلية في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، لافتاً إلى أن الوزارة وهي تمضي بثبات نحو خططها التعليمية الطموحة، فإنها في الآن ذاته تسعى إلى جعل رضى وسعادة جمهورها غاية أساسية، عبر رصد مختلف الآليات والخدمات النوعية ضمن منظومة العمل، وإضفاء صبغة تطويرية عليها، وزيادة قدرات الموظفين نحو التميز في مجال تخصصاتهم الوظيفية، وتطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لإدخالها في صميم مجالات العمل.