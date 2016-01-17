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رئيس غرفة السياحة بالأقصر: 20 مليون دولار تضعنا على الخريطة العالمية

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رئيس غرفة السياحة بالأقصر: 20 مليون دولار تضعنا على الخريطة العالمية رئيس غرفة السياحة بالأقصر: 20 مليون دولار تضعنا على الخريطة العالمية
صرح المهندس رمضان حجاجى رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه يجب أن يتم فى الوقت الحالى إنشاء جمعية مستثمرين، كشركة مساهمة لجذب المستثمرين إلى الأقصر، لتشبه جمعية مستمرى شرم الشيخ، والتى تعد أقوى من وزارة السياحة، والتى من خلالها سيتم استقطاب المستثمرين ومن ثم التوسعة فى الإنشاءات والمزارات، وتغيير منهج الأقصر عالميا بما يتواكب مع المدن السياحية فى الدول المتقدمة.

وأوضح الحجاجى - رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر- أن الأقصر تحتاج إلى أكثر من 20 مليون دولار، لعمل إعلانات قوية لتنشيط السياحة، حيث إن الأقصر لا يوجد ها إعلانات تتناسب مع طبيعتها الفريدة، وتنظيم تلك الحملات سيساهم فى لفت الأنظار لتلك المدينة العريقة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تنظيم 10 طائرات شارتر إلى الأقصر مباشرة، سيرفع من نسب الإشغالات بصورة رائعة.

وأضاف الحجاجى، أن حادثة الطائرة الروسية أثرت على السياحة بمصر، وليس الأقصر فقط، والتى أعطت انطباعا سيئا عن ، ودفعت السياح لإلغاء رحلاتهم إلى شرم، وعلى الرغم من وجود ثلاث رحلات كان من المقرر تنظيمها بين الأقصر وشرم مباشرة، فإنها ألغيت، لأن شرم خالية من السياحة، وشدد رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه لم يعد لسياحة اليوم الواحد التى كانت تصل المدينة من الغردقة وجود، وعن السياحة الداخلية فهى قليلة جدا، وتعمل بالمراكب فقط، بعد أن ألغت شركة مصر للطيران دعم السياحة الداخلية.

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