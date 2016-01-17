ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث طريق الداخلة بالوادى الجديد

ارتفعت حصيلة وفيات حادث طريق الداخلة - الخارجة بالوادى الجديد إلى 5 وفيات و16 مصابًا والذين تم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى وجارٍ تحرير محضر بالحادث.

جاءت أسماء الوفيات فى الحادث "سما سعيد فرج يمانى" طفلة 3 سنوات، وسمير أبو الغيط، وجارٍ التعرف على 3 جثث مجهولة، كما أصيب كل من على هاشم عبد اللطيف، سعاد محمد وشربات محمد زوام، جميلة أحمد جمعة، 38 سنة، وجمال محمد أبو الغيط والدرملى على حسن، وسعيد فرج يمانى، وجيهان أحمد صالح، ومحمد سعد حماد، وليلى أحمد جمعة، وخميس محمد كامل، وعلى خيار زوام، وإبراهيم أحمد محمد، وياسين كمال محمود عليو، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى وإحالة عدد منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهم .

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