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15 سيارة لنقل مصابى حادث طريق الداخلة الخارجة بالوادى الجديد

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15 سيارة لنقل مصابى حادث طريق الداخلة الخارجة بالوادى الجديد 15 سيارة لنقل مصابى حادث طريق الداخلة الخارجة بالوادى الجديد
قال الدكتور محمود البيطار، مدير عام مرفق إسعاف الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إنه قد تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة الخارجة بواقع 10 سيارات من مرفق الخارجة و5 سيارات من مرفق الخارجة بصفة لحظية حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وجارٍ حصر عدد الضحايا والمصابين والتى وصلت حتى الآن إلى 4 وفيات و16 حالة بينهم حالات خطرة.

وكانت سيارة أجرة قد انقلبت على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من نقطة البويطى عند الكيلو 120 نتيجة السرعة الزائدة ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين وجارٍ تحرير محضر بالحادث.


>مصرع 4 وإصابة 16 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد

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