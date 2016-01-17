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وزير الداخلية اللبنانى ينفى اكتشاف محاولة لتفجير طائرة أوروبية بمطار بيروت

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وزير الداخلية اللبنانى ينفى اكتشاف محاولة لتفجير طائرة أوروبية بمطار بيروت وزير الداخلية اللبنانى ينفى اكتشاف محاولة لتفجير طائرة أوروبية بمطار بيروت

>نفى وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق النبأ الذى تداولته وسائل إعلام لبنانية، بشأن كشف محاولة تفجير طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الأوروبية فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامى لوزارة الداخلية والبلديات، إن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن كل المعلومات المتداولة حوله، ايا كان مصدرها، تصب فى محاولة تعطيل العمل فى مطار بيروت من خلال اختلاق روايات لا تستند إلى أى واقع.

وذكر البيان، أن الحقيقة هى أن لجنتين فنيتين من الخبراء فى سلامة الطيران من فرنسا وبريطانيا زارتا مطار رفيق الحريرى الدولى، وابديتا ملاحظاتهما بشأن مسار العمل الإدارى والفنى والأمنى فى المطار، بما يتطابق مع المعايير الدولية الضامنة لأمن المسافرين ولتسهيل حركتهم داخل المعابر الأمنية.

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