المجلس الرئاسى لـ"الوفاق الليبية" يعلن تأجيل إعلان الحكومة 48 ساعة

قال المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الأحد، أنه واثق من تفهم الليبيين لأهمية وضرورة تأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطنى لمدة 48 ساعة قادمة، حتى يتم استكمال ما تبقى من ترتيبات إعلان الحكومة

وأكد المجلس حرصه على ألا يكون سيف الوقت قاطعا لاستكمال ما تبقى حتى يعلن المجلس الرئاسى حكومة وفاق وطنى تلبى أكبر قدر من تطلعات الشعب الليبى، والذى ينشد طى صفحة الانقسام السياسى وما جره من محن وويلات على الوطن والمواطن.

وأكد المجلس فى بيان صحفى، أنه منذ أول جلسة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بكامل أعضائه فى الأول من يناير الجارى، وهو فى انعقاد متواصل لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى الليبى وفقا للمواعيد المحددة.

وأوضح المجلس، أنه يدرك خطورة المرحلة تجاه الوطن والمواطنين لينجز مهمته الأولى بأكبر قدر من التوافق والتمثيل العادل لكل مكونات المجتمع، مؤكدا انه استطاع قطع شوط كبير ومهم فى هذا الاتجاه.



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