سفير الصين بالسعودية: نرفض الربط بين الإسلام والإرهاب

>أكد سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية "لى تشنج ون" أن بلاده تستنكر جريمة الإرهاب بمختلف أشكاله، وترفض الربط بين الإسلام والإرهاب، أو أى دين آخر، بوصفه عدو الجميع والخطر الحقيقى الذى يواجه العالم بأسره، مشيرا إلى أن المنظمات الإرهابية أصابت بضررها مختلف دول العالم دون استثناء، وهو ما يجب أن يتحد المجتمع الدولى ويتعاون بطريقة أكثر فعالية واتفاق وتنسيق فى سبيل تجفيف منابعه وملاحقة تنظيماته.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى الذى عقده اليوم بمقر السفارة الصينية بالرياض للحديث عن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الصينى شى جين بينج للمملكة العربية السعودية.

وقال السفير الصينى إن بلاده تنشد الهدوء والسلام فى جميع دول منطقة الشرق الأوسط، وتؤمن بأن ذلك مرهون بالتعامل وفق مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، مؤكدا أن ذلك يعد واحدا من أهم السبل التى تقود مباشرة إلى إيجاد الحل النهائى لجميع المشكلات بالمنطقة.

وأضاف إن بلاده متعاطفة مع ما يعيشه الشعب السورى من قتل وتشريد بسبب النزاع والحرب فى بلادهم، ولذا كانت الصين فى مقدمة دول العالم المهتمة بالوصول لحلول سياسية ناجعة لإنهاء الصراع السورى، وتشدد فيها على أن الحل السلمى والاحتكام إلى طاولة المفاوضات والحوار، هو الوحيد الذى سينهى هذه الأزمة، على أن تجرى جميع الإجراءات المتخذة لإنهاء الصراع من خلال الأمم المتحدة.

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