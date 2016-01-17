أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خبير سياسى عراقى: انفصال إقليم كردستان عن العراق سيمزق البلاد

Google+ Print
خبير سياسى عراقى: انفصال إقليم كردستان عن العراق سيمزق البلاد خبير سياسى عراقى: انفصال إقليم كردستان عن العراق سيمزق البلاد
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين العراقية، حسام الدين على، إن الأكراد طالبوا بانفصال إقليم كردستان عن العراق بعد خلافات انتهت إلى دعوتهم بإجراء استفتاء شعبى على ذلك، وتابع:" استقلال الإقليم يفتح الباب لمناطق عرقية كثيرة تطالب بالإنفصال هى أيضاً ،الأمر الذى يترتب عليه تمزيق البلاد".

وأضاف حسام الدين خلال لقاءٍ له ببرنامج "حديث الرافدين"، المذاع على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى علاء الشيخ، "العراق وصل إلى الحضيض ويعانى من الفشل، والأقليم يعانى من مشاكل كثيرة"، مشيراً إلى أن القوى الكردية تصارع نفسها، خاصة أنها باتت منقسمة بين قوى البرزانى رئيس الاقليم، والأكراد أنفسهم الذين يحلمون بدولة كردية مستقلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017