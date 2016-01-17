خبير سياسى عراقى: انفصال إقليم كردستان عن العراق سيمزق البلاد

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين العراقية، حسام الدين على، إن الأكراد طالبوا بانفصال إقليم كردستان عن العراق بعد خلافات انتهت إلى دعوتهم بإجراء استفتاء شعبى على ذلك، وتابع:" استقلال الإقليم يفتح الباب لمناطق عرقية كثيرة تطالب بالإنفصال هى أيضاً ،الأمر الذى يترتب عليه تمزيق البلاد".

وأضاف حسام الدين خلال لقاءٍ له ببرنامج "حديث الرافدين"، المذاع على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى علاء الشيخ، "العراق وصل إلى الحضيض ويعانى من الفشل، والأقليم يعانى من مشاكل كثيرة"، مشيراً إلى أن القوى الكردية تصارع نفسها، خاصة أنها باتت منقسمة بين قوى البرزانى رئيس الاقليم، والأكراد أنفسهم الذين يحلمون بدولة كردية مستقلة.