اليوم.. تخريج أول دفعة من الأئمة المجتازين دورة تجديد الخطاب الدينى بطنطا

تحتفل جامعة طنطا اليوم الأحد بتخريج أول دفعة من الأئمة الذين اجتازوا دورة "الطريق نحو تجديد الخطاب الدينى فى العلوم التطبيقية"، بحضور الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا واللواء أحمد ضيف محافظ الغربية .

يذكر أن جامعة طنطا كانت قد نظمت عددا من ورش العمل فى إطار الخطة التى تتبناها الجامعة تحت رعاية قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية بهدف نشر الدين الوسطى، وإعلاء قيمة العلم ودوره فى تفسير القرآن، من منطلق دور الجامعة التنويرى فى خدمة المجتمع المحيط من أفراد ومؤسسات.