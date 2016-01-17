المؤسسون لمشروع مستشفى الأورام الخيرى بسيناء يعقدون أول اجتماع لهم

شهدت مدينة العريش مساء السبت، أول اجتماع للمؤسسين لمشروع بناء مستشفى خيرى لعلاج الأورام بشمال سيناء.

وانطلقت بالعريش مؤخرًا حملة شعبية لمشروع مستشفى الأورام الخيرى بسيناء، وتفاعل معها كل أهالى سيناء، ولقى المشروع دعمًا من قبل أعضاء مجلس النواب، كذلك المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

واتفق المؤسسون فى بيان لهم، على إشهار مؤسسة تحمل اسم "حياة للتنمية والأعمال الإنسانية"، لاستقبال التبرعات للمساهمة فى بدء المشروع، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالإشهار بعد تحديد أسماء مجلس الأمناء المكون من 9 أشخاص، وتلقى رغبات المشاركين فى التأسيس، واستمرار حملات التوعية بأهمية المشروع وفتح الباب لكل أصحاب فكر وعطاء وجهد للمشاركة مع التأكيد أن المشروع ملك للجميع.

وأجمع المؤسسون على اختيار موقع للمستشفى على ساحل مدينة العريش من الناحية الغربية على مساحة مناسبة وفقًا للاشتراطات العمرانية والبيئية المناسبة لإقامة المبنى.

وتقرر عقد أول لقاء تعريفى بالمشروع الخيرى لأهالى شمال سيناء مساء الأحد بمقر نادى شباب مصر بالعريش، وتوجيه الدعوة لكل المهتمين بالحضور لاستعراض فكرة المشروع، وما تم من خطوات تحضيرية.

وقال المهندس عبد الله الحجاوى أمين حزب مصر بلدى، رئيس جمعية حماية البيئة بالعريش، إن الأهالى بشمال سيناء لديهم اهتمام بهذا المشروع، ويتوقع أن ينجح ويتم خلال فترة قصيرة مؤكدًا أنهم يجهزون لاختيار المكان المناسب ضمن الاشتراطات العالمية لإقامة تلك المستشفيات مع الاستعانة بخبرات سابقة فى هذا المجال، والشروع فى حملة موسعة للحث على التبرعات.

وأعلن النائب الدكتور حسام رفاعى، والنائب سلامة الرقيعى، أعضاء مجلس النواب عن شمال سيناء، إنهما يدعمان فكرة المشروع.

كما أعلن ناصر الشوربجى، سفير النوايا الحسنة، أن سيناء تستحق المشروع فى هذا التوقيت، وأكد أنه يدعم المشروع ومساند له وسيعمل على أن يتحقق.



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