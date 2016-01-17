كلوب: أعرف قيمة مباراة يونايتد.. وجمهور ليفربول ' سمع كلامي '

أشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب بجماهير فريقه التي قدمت تشجيعا مثالياُ في مباراة الفريق السابقة أمام أرسنال، مطالبا إياها بتكرار الأمر في مباراة مانشستر يونايتد.

ووجه كلوب رسالة لجماهير ليفربول عبر المجلة الخاصة ببرنامج مباراته أمام يونايتد والتي تقام عصر الأحد بملعب أنفيلد، والتي يتم توزيعها على الجماهير قبل المباراة.

كلوب أشاد بالأجواء التي صاحبت مباراة ليفربول أمام أرسنال واصفا إياها بالمثالية، والخاصة للغاية سواء قبل أو أثناء أو بعد المباراة.

وكان كلوب قد انتقد من قبل الجماهير في مباريات الفريق بملعب أنفيلد ومتابعتها للمباراة دون صخب مطالبا إياها بتشجيع الفريق بصورة أكثر ضجيجا، ويبدو أن جماهير ليفربول استجابت للمدرب الألماني.

كلوب أبدى انبهاره بالروح التي لعب بها فريقه مباراة أرسنال واصرار اللاعبين حتى اللحظة الأخيرة، مشيدا بالبرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب الهدفين الأول والثاني، وبالويلزي جو ألين الذي خطف هدف التعادل في آخر لحظة، وكذلك بالمدافع الايفواري كولو توريه الذي وصف كلوب أدائه في المباريات الأخيرة بالأفضل في مشواره.

كلوب طالب لاعبيه بالقتال حتى آخر لحظة في كل المباريات اعتبارا من مباراة مانشستر يونايتد التي تقام الأحد بغض النظر عن النتيجة.

ورحب كلوب بمدرب يونايتد لويس فان جال في ملعب أنفيلد، مؤكدا أنه يدرك جيدا أهمية المباراة بالرغم من أنها الأولى له أمام يونايتد كمدرب لليفربول. وأكد كلوب أنه خاض مباراتي مانشستر سيتي وتشيلسي، لكنه يعرف قيمة مباراة مانشستر يونايتد تحديدا بالنسبة لجمهور ليفربول.

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وأكد مدرب بروسيا دورتموند السابق أنه يركز في المباراة بصورة كاملة بغض النظر عن مركز الفريق في المسابقة. وطالب كلوب لاعبيه بتقديم عرض جيد، معربا عن ثقته في تحقيق النتيجة المرجوة من المباراة.

واختتم كلوب كلمته بشكر الجمهور مجددا، ومطالبتهم بتكرار ما فعلوه أمام أرسنال في مباراة يونايتد، منهيا حديثه بشعار ليفربول "لن تسير أبدا وحدك".