تقرير في الجول – 5 أمور قد لا تعلمها عن صدام ليفربول ويونايتد

العداوة بين أنجح ناديين في إنجلترا، ليفربول ومانشستر يونايتد، معروفة للجميع، ويوم الأحد تعود للاشتعال مرة أخرى وهذه المرة على ملعب أنفيلد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وبعيدا عن موقف الفريقين في الجدول حيث يحتل يونايتد المركز السادس بـ34 نقطة وليفربول المركز التاسع بـ31 نقطة، فإن العداوة ما بينهم لا تحتاج لمنافسة أو بطولة على المحك.

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صراع المصانع والميناء والموسيقى

بداية العداوة بين مدينتي مانشستر وليفربول لم تكن بسبب كرة القدم، بل بسبب الصناعة.

مع بداية الثورة الصناعية في شمال إنجلترا تميزت مانشستر بالصناعة وليفربول بوجود ميناء بحري إلا أن الموازين تغيرت بعد بناء قناة مانشستر.

بناء القناة تسبب في فقدان الكثير لأعمالهم في ميرسيسايد بعد أن وصلت المواد الخام لمانشستر دون المرور بميناء ليفربول.

وللعداوة سبب موسيقي أيضا، فليفربول هي معقل فريق البيتلز الشهير، فيما كانت مانشستر مسؤولة عن خروج فريق ستون روزيس لتمتد العداوة لأي من المدينتين يمتلك الفنانين الأفضل.

52 عام

منذ انتقال فيل تشينسال من مانشستر يونايتد لليفربول في عام 1964، لم يحدث أن انتقل لاعب من أي من الفريقين للآخر مباشرة.

لاعبون مثل بول إنس وبيتر بيردسلي ومايكل أوين لعبوا للفريقين لكن بعد تمثيل فرق أخرى في المنتصف.

في 2007، كاد جابرييل هاينزه أن يخرق تلك القاعدة حينما كان لاعبا في يونايتد وأراد الرحيل لليفربول إلا أن ناديه رفض ليرحل لريال مدريد في النهاية.. بعد أن أذاقه جمهور يونايتد من صافرات الاستهجان والشتائم كثيرا.

الأنجح

من المعروف أن يونايتد لديه ألقاب دوري أكثر من ليفربول (20 للأول و18 للثاني) إلا أنه من الصعب التحديد من يملك بطولات أكثر من الآخر.

الأزمة هنا تكمن في أي البطولات يجب احتسابها.. الفيفا يرى أن ليفربول لديه 44 بطولة ويونايتد لديه 42.

أما اليويفا، فيخرج كأس العالم للأندية من حساباته، فيظل ليفربول بـ44 بطولة ويقل يونايتد بطولة ليصل للرقم 41.

ولكن إذا تم احتساب كأس الدرع الخيرية، المماثلة لكأس السوبر، يمتلك يونايتد 62 بطولة وليفربول 59 بطولة.

ورغم الخلاف، يبقى التأكيد أنه بلا أدنى شك أن الفريقين هما أنجح فريقين في إنجلترا.

رقم فريد

الفريقان التقيا 192 مرة عبر التاريخ، لكنهما أبدا لم يلتقيا في بطولات أوروبية.

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فرق إنجليزية عديدة واجهها الثنائي الإنجليزي الأنجح في أوروبا لكنها لم يقعا في وجه بعضهما.

وفاز ليفربول بـ11 بطولة أوروبية، فيما فاز مانشستر يونايتد بـ5 بطولات أوروبية.

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صدق أو لا تصدق

وفي مباراة الأحد، قد لا يشارك أي من اللاعبين أبناء المدينتين في المواجهة.

قائمة يونايتد لا تضم لاعبا ولد في مانشستر يونايتد، وقائمة ليفربول لا تضم من أبناء الميرسيسايد سوى جوردان روسيتر وجون فلاناجان البعيدين عن المشاركة الأساسية.

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ولكن قائمة يونايتد تضم لاعبا ولد في ليفربول، وهو واين روني، الذي لعب للعدو الأزلي للريدز إيفرتون.