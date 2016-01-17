خير الأمور الوسط.. متاكلش بروتينات كتير.. بس متقللش كمان

"ما زاد عن الحد، انقلب إلى الضد" هكذا معادلة الحياة، وعليه فالجسم يحتاج معادلة للعناصر والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والنشويات بداخله خاصة تلك التى يحصل عليها من الغذاء، حتى لا يعانى من زيادة مفرطة فى بعض العناصر، أو نقص حاد، وكلاهما خطر.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أوضحت أن معادلة نسب البروتين بشكل خاص فى الجسم أمر فى غاية الأهمية، يحمى من الكثير من الأعراض المرضية، فهناك من يسرف فى تناول البروتين بأنواعه ، وآخر يهمل تناوله كالنباتيين.

وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة: تتمثل أضرار تناول البروتين بكميات كبيرة وبالتالى تركيز نسبته فى إمداد الجسم بكم هائل من السعرات الحرارية التى لا يحتاجها، وهذا يؤدى لأضرار عديدة منها السمنة وزيادة الوزن ودهون الجسم دون داع.

كما أوضحت الدكتورة صفاء عمر أهم أضرار نقص البروتين فى الجسم لبعض الذين يهملون تناوله، سواء النباتيين أو غيرهم، وأهمها الإصابة بنقص ملحوظ فى الوزن، والشعور بالتعب والضعف العام والإرهاق، كما أن نقص تناول الأطفال للبروتين يؤثر بصورة كبيرة على نمو بنيتهم وأجسامهم، وقد يؤدى نقصه لمشاكل أكبر منها الإصابة بأمراض الكبد واضطرابات الهرمونات وأحيانا الأورام.