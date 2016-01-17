أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خير الأمور الوسط.. متاكلش بروتينات كتير.. بس متقللش كمان

Google+ Print
خير الأمور الوسط.. متاكلش بروتينات كتير.. بس متقللش كمان خير الأمور الوسط.. متاكلش بروتينات كتير.. بس متقللش كمان
"ما زاد عن الحد، انقلب إلى الضد" هكذا معادلة الحياة، وعليه فالجسم يحتاج معادلة للعناصر والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والنشويات بداخله خاصة تلك التى يحصل عليها من الغذاء، حتى لا يعانى من زيادة مفرطة فى بعض العناصر، أو نقص حاد، وكلاهما خطر.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أوضحت أن معادلة نسب البروتين بشكل خاص فى الجسم أمر فى غاية الأهمية، يحمى من الكثير من الأعراض المرضية، فهناك من يسرف فى تناول البروتين بأنواعه ، وآخر يهمل تناوله كالنباتيين.

وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة: تتمثل أضرار تناول البروتين بكميات كبيرة وبالتالى تركيز نسبته فى إمداد الجسم بكم هائل من السعرات الحرارية التى لا يحتاجها، وهذا يؤدى لأضرار عديدة منها السمنة وزيادة الوزن ودهون الجسم دون داع.

كما أوضحت الدكتورة صفاء عمر أهم أضرار نقص البروتين فى الجسم لبعض الذين يهملون تناوله، سواء النباتيين أو غيرهم، وأهمها الإصابة بنقص ملحوظ فى الوزن، والشعور بالتعب والضعف العام والإرهاق، كما أن نقص تناول الأطفال للبروتين يؤثر بصورة كبيرة على نمو بنيتهم وأجسامهم، وقد يؤدى نقصه لمشاكل أكبر منها الإصابة بأمراض الكبد واضطرابات الهرمونات وأحيانا الأورام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365