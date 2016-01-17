ضبط عاطلين بحوزتهما 2 فرد خرطوش بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا وأشمون بالمنوفية من ضبط عاطلين بحوزتهما 2 فرد خرطوش تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا من ضبط "محمد.ا" 30 عامًا، عاطل ومقيم بقويسنا وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، مبلغ 4000 جنيه تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أشمون برئاسة الرائد محمد السخاوى رئيس وحدة المباحث من ضبط "سيد.م" 34 عامًا مقيم مركز بأشمون وبحوزته فرد خرطوش تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.