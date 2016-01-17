محافظ الإسماعيلية: الأولوية لأبناء المحافظة فى مشروع شرق قناة السويس

أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، على أنه يسعى جاهدا ويقاتل من أجل الحفاظ على حقوق شعب الاسماعيلية وشبابها ومواطنيها والعمل على تحقيق طموحاتهم وآمالهم.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من شباب الاسماعيلية أمس السبت، ممثلين عن جموع شباب المحافظة للمطالبة بأحقيتهم فى أن يكون لهم نصيب فى الحصول على وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الاسماعيلية الجديدة بشرق قناة السويس.

و ضم وفد الشباب كل من إسلام فياض وأحمد رفاعي ومحمود عبد العظيم وهند يونس محمود وإيهاب السيد حسن، وذلك فى أعقاب ما حدث من تجمعات للشباب أمام مبنى ديوان عام المحافظة مطالبين برغبتهم فى الحصول على وحدات سكنية بالمشروع الجديد .

وأشار محافظ الاسماعيلية أثناء اللقاء، إلى أن مشروع الاسماعيلية الجديدة هو مشروع قومي استراتيجى يهدف لتحقيق خطة الدولة فى تنمية سيناء الحبيبة من خلال إقامة مجتمع عمراني جديد يكون نواة لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على أرض سيناء وإتاحة الفرصة لشباب مصر للخروج من اختناق الوادي والانطلاق نحو الشرق بما يتيح تحقيق آمال وطموحات الشباب.

وأضاف المحافظ أن حق أبناء الاسماعيلية فى هذا المشروع مكفول للجميع أولا وأخيرا وأن الأولوية ستكون حتما لأبناء الاسماعيلية، مشيرا الى أنه سيتم الإعلان بصفة رسمية قريبا بجميع وسائل الإعلام المختلفة عن الاشتراطات واللوائح الخاصة بالتقدم للحصول والانتفاع بمشروع الاسماعيلية الجديدة وفقا للقانون واللوائح التى ستعلنها وزارة الإسكان.