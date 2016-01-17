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نائبة بالشرقية تشكل مجلسا مصغرا فى مكتبها لتسهيل خدمة مواطنى الدائرة

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نائبة بالشرقية تشكل مجلسا مصغرا فى مكتبها لتسهيل خدمة مواطنى الدائرة نائبة بالشرقية تشكل مجلسا مصغرا فى مكتبها لتسهيل خدمة مواطنى الدائرة
أعلنت الدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بالشرقية، عن تشكيل هيئة مكتب لها ولجان نوعية وتخصيص مسئول مكلف بها، ذلك بغرض تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالدائرة .

شكلت سحر 9 لجان هى "لجنة مصالحات ( فض منازعات )، الشئون الاجتماعية، الزراعة والرى، الصحة والبيئة، الإسكان والمرافق، التعليم، الشباب والرياضة، ، العلاقات العامة، الشئون الدينية والأوقاف"، وتقسيم المدينة إلى 8 أحياء حسب المنطقة السكانية وحى بلجنة منفصلة.

وطالبت النائبة فى تصريح صحفى لها، بمتطوعين لمعاوناتها فى تلك اللجان، وصياغتها بالشكل الأمثل لسرعة تقديمها لجهات المختصة.

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مصر 365

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