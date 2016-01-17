انطلاق حملة راقب نواب البرلمان لتقييم أداء الأعضاء تحت القبة وفى دوائرهم

أكد أحمد فاروق، المنسق العام لحملة راقب نواب مجلس النواب، لمراقبة أداء النواب تحت قبة البرلمان، أن الحملة قائمة بذاتها وليست منبثقة أو تقليد لحملات مشابهة؛ ومتواجدة على أرض الواقع فى الشارع المصرى تقوم برصد أداء أعضاء مجلس النواب من خلال التواصل مع المواطنين فى دوائر النواب الانتخابية وعمل استفتاءات فى بعض الدوائر وجمع عينة عشوائية عن أداء النواب.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف فاروق فى بيان له أن فريق العمل قام بإجراء اتصالات مع نواب بالبرلمان بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية فى دوائرهم مشيرًا إلى أن أبرز النتائج بناءً على تلك الاتصالات تواجد بعض النواب بين أبناء الدائرة.