السفير الصيني يؤكد حرص بكين على نجاح زيارة الرئيس بينغ للمملكة

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة "لي تشنغ ون" أن جولة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" التي ستبدأ الثلاثاء القادم ستستغرق 5 أيام وسيزور خلالها المملكة ومصر إيران.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس أن زيارة الرئيس بينغ للمملكة سوف تعزز السلام والتنمية، وأن الجانب الصيني على اتم الاستعداد لانجاحها، وعلى ثقة ان تكون تاريخية وودية يتم خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحاً أنه على الرغم ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في تسعينيات القرن الماضي إلا أنها شهدت تطورات سريعة وكبيرة.

وفي رد على سؤال "الرياض" حول الاتفاقيات المرتقبة أكد "لي تشنغ ون" أن التعاون بين البلدين في مجال البترول وخاصة بين "سينوبك" وأرامكو وسابك مثمر جداً، وأن إنشاء المركز السعودي الصيني سوف يرفع مستوى التعاون بشكل كبير لأن تبادل السلع وحده ليس كافياً، كما شدد على أن الجانب الصيني مهتم بشكل كبير بتعزيز التبادل في المجالين الفني والعلمي، ما من شأنه تطوير التعاون في مجالي البترول والطاقة، مشيراً إلى أن البلدين يشهدان مرحلة انتقالية تنموية تاريخية مهمة، حيث إن المملكة بدأت في تنفيذ خطة خمسية، والصين كذلك دشنت خطتها الخمسية الخاصة بها هذا العام، ما يعني أن البلدين يمران سوياً في نقطة انطلاق جديدة.

وأضاف السفير الصيني: "أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول للصين من بين الدول العربية والافريقية، وحجم التبادل التجاري بينهما حوالي 70 مليار دولار، كما أنها أول وأبرز دولة تستورد منها الصين البترول، حيث بلغ حجم استيراد النفط السعودي حوالي 50 مليون طن سنوياً، وهذا الرقم سوف يزداد مستقبلاً، وهناك تعاون في مجالات اخرى مثل التبادل في المجالات الثقافية".

وحول الأزمة السورية قال "نحن نتمنى ان تنتهي الأزمة السورية في اقرب وقت، وشاركنا بصورة ايجابية وبناءة في جهود مشتركة لدفع الحل السياسي في سورية ونتطلع ان تكون الجهود الدولية منسقة وموحدة في هذا الاتجاه، خاصة أن القضية السورية تدخل إلى عامها الخامس والشعب يعيش ظروفا صعبة جداً، وإلى جانب ذلك ترى الصين أن الحل يمر عبر ثلاث خطوات تكمن في أن يكون الحل سياسيا، وأن يقرر الشعب السوري مصيره، إضافة إلى أن يكون للأمم المتحدة دور رئيسي في تنسيق الحل السلمي" ، مؤكداً أن بلاده تبذل جهداً لدفع الحوار ووقف اطلاق النار بسورية، وحل القضايا الساخنة في المنطقة عبر الحلول السلمية، وتدعم الجهود الدولية والاقليمية ضد الارهاب.