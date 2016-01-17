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«صحة حائل» تقف علی أمن وسلامة مستشفی الملك خالد

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«صحة حائل» تقف علی أمن وسلامة مستشفی الملك خالد «صحة حائل» تقف علی أمن وسلامة مستشفی الملك خالد

    تفقد د. ضاحي السكيبي مدير عام الصحة بحائل بالنيابة، مستشفى الملك خالد بحائل للوقوف على إجراءات الأمن والسلامة بالمستشفى، يرافقه د. فواز الراشد مدير المستشفى.

وتأتي هذه الزيارة استكمالا لمتابعة صحة المنطقة بضرورة تفعيل المرور والإشراف الدوري على جميع المرافق الصحية التابعة للمديرية للتأكد من فاعلية إجراءات الأمن والسلامة ومدى استعدادها لمواجهة لأي طارئ أو كارثة.

واطلع د. السكيبي على إجراءات واشتراطات السلامة والاحتياطات المتخذة في هذا الشأن لضمان سلامة كافة المراجعين والعاملين بالمستشفى، كما استمع إلى إيجاز يتعلق بمهام الجهات المعنية في تطبيق معايير الأمن والسلامة.

وأكد أهمية تطبيق المعايير والاحتياطات اللازمة بهدف توفير أعلى معدلات السلامة من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ الاشتراطات بدقة، موضحاً أن السلامة العامة وتوفيرها بشكل تام للمراجعين والمنومين والعاملين بالمستشفى مسؤولية مشتركة وفي أعلى سلم الأولويات دائماً.

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