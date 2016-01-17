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الرئيس المكسيكي يصل الرياض

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الرئيس المكسيكي يصل الرياض الرئيس المكسيكي يصل الرياض

    وصل فخامة الرئيس أنريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية إلى الرياض أمس.

وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الشؤون الاجتماعية الوزير المرافق لفخامته الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وسفير جمهورية المكسيك لدى المملكة ارتورو تريخو، ومندوب عن المراسم الملكية.

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