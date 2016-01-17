مؤتمر البحر الأحمر يوصي بإنشاء هيئة وطنية لطب العيون

أوصي مؤتمر البحر الأحمر الثاني لطب العيون 2016 في ختام أعماله في جدة أمس بالتأكيد على ضرورة إنشاء هيئة وطنية تابعة للجمعية السعودية لطب العيون وربطها بمراكز البحوث العالمية من اجل رفع مستوى وقاية المجتمع وتعريف الجمهور بمسببات أمراض العيون وعلاجها بأحدث التقنيات.

ودعا المؤتمر للعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمؤتمر في نسخته القادمة يناير 2017 إلى 2500 متخصص، مع استمرار عقد الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية لأطباء العيون وأخصائيي البصريات من داخل المملكة وخارجها من اجل خلق احتكاك وتواصل مباشر مع المختصين من الدول المتقدمة، كما دعا المؤتمر للعمل على رفع مستوى المعرفة للأطباء، من خلال "النقل الحي" والمباشر للعمليات الجراحية الأحدث في مختلف تخصصات طب العيون على مستوى العالم، والاستفادة من تطبيقات الأجهزة الذكية مثل (بيري سكوب) و(سناب شات) لنقل وقائع المحاضرات وورش العمل.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، مدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية، د. سعيد الغامدي، أنه على مدى أيام المؤتمر الثلاثة تمت مناقشة واستعراض 60 ورقة علمية وبحثاً في مختلف تخصصات أمراض وجراحة العيون، تناوب على إلقائها 50 محاضراً دولياً.