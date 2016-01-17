محافظ رفحاء للمرتبة الحادية عشرة

رفحاء - عياده الجنيدي

‏‫تمت ترقية الأستاذ بدر بن إبراهيم الهزاع محافظ رفحاء إلى المرتبة الحادية عشرة، محافظاً لرفحاء.

ورفع "الهزاع" شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية، ولصاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الثقة واللفتة الكريمة، مؤكداً انها ستكون دافعا لبذل المزيد من العطاء، وبذل الجهد في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن. تهانينا للهزاع، متمنين له دوام التوفيق.