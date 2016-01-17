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وزير الإعلام الليبى السابق: سنواجه فوضى منظمة لمدة 3 سنوات مقبلة

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وزير الإعلام الليبى السابق: سنواجه فوضى منظمة لمدة 3 سنوات مقبلة وزير الإعلام الليبى السابق: سنواجه فوضى منظمة لمدة 3 سنوات مقبلة
قال وزير الإعلام والثقافة الليبى السابق، عمر القويرى، إن الحالية، حكومة وفاق دولى بسلطة الأمر الواقع، وفقاً لفرض القرار من قبل المجتمع الدولى، لافتاً إلى أن اتفاق الصخيرات غير مرضٍ للأغلبية والأوضاع لن تستقر لعدم التوافق فى ظل وجود السلاح بيد المليشيات، وتابع:" اتفاق الصخيرات لن يصمد طويلاً أمام حالة عدم التوافق الشعبى عليه ،لأنه تمثيل جزئى للمكون الليبى، لافتا إلى أن ليبيا ستمر بمزيد من الفوضى لمدة 3 سنوات قادمة".

وأضاف "القويرى" خلال لقاءٍ له "ببرنامج "ساعة من "، المذاع على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى خالد عاشور، أن المليشيات المسلحة تمتلك ترسانة من الأسلحة، ودبابات، وطائرات وحاملات صواريخ، كانت استولت عليها من القوات النظامية، فى ظل غياب الجيش الليبى، منتقدا قرار تكيلف قوات التحالف لجنرال إيطالى بتأمين العاصمة طرابلس.

وتوقع "القويرى" مشاركة كبيرة للمدن الليبية فى الانتخابات البرلمانية الليبية القادمة، بنسبة تتجاوز الـ 50%، أملا فى إيجاد حل سياسى بديل، خاصة بعد صدمته بالمجلس الانتقالى، وتابع:"تنظيم داعش موجود فى ليبيا، ولا أحد يمكن إنكار وجوده، والإعلام الغربى يهول من قوته، ليبرر تواجده وتدخلاته على أرض ليبيا"، موضحاً أن الغرب هو الذى يعطى الأوامر لتنظيم "داعش" الإرهابى بالتمدد أو البقاء فى مكانه.

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مصر 365

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