رئيس وزراء العراق يبحث مع مستشارين وشركة إيطالية صيانة سد الموصل

>اجتمع رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى ببغداد مساء أمس السبت مع مجموعة من الخبراء والمختصين فى وزارة الموارد المائية وهيئة المستشارين والجامعات بحضور الشركة الايطالية المتقدمة لمشروع صيانة سد الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وناقش الاجتماع الاجراءات المتعلقة بصيانة سد الموصل والأعمال التى نفذت من أجل ذلك، والسبل والاجراءات اللازمة التى من شأنها اتمام أعمال الصيانة بالسد والحفاظ عليه.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية نفت ماتردد عن وجود مخاطر قد تؤدى لانهيار سد الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق، وقال مستشار وزير الموارد المائية مهدى رشيد مؤخرا إن السد يعمل بشكل طبيعى وأعمال الصيانة مستمرة فيه على مدار الساعة، ولا توجد مشكلات حاليا تهدد بانهيار السد ويتم بحث أعمال الصيانة وتطويره مع إحدى الشركات العالمية.

وكان مجلس محافظة نينوى نفى أيضا تحدثت عن قرب انهيار سد الموصل، ووصفها بأنها "شائعات كاذبة"، وأكد عدم وجود مشكلة تثير القلق، واستمرار عمليات الصيانة والتحشية لبعض التشققات بالسد.