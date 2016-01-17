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البرادعى يغرد لـ "إيران": الحوار والاحترام أفضل الطرق لحل الخلافات

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البرادعى يغرد لـ "إيران": الحوار والاحترام أفضل الطرق لحل الخلافات البرادعى يغرد لـ "إيران": الحوار والاحترام أفضل الطرق لحل الخلافات
أحال الدكتور محمد البرادعى، قرار القوى العالمية الكبرى برفع العقوبات المفروضة على إيران، إلى اللجوء إلى الاحترام وبناء الثقة بين والمساواه بين أطراف الحوار.

وغرد البرادعى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "دليل قوى .. الحوار والمساواة والاحترام وبناء الثقة هم أفضل الطرق لحل الخلافات".

كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد وقع أمرا تنفيذيا، مساء أمس السبت، بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة ببرنامجها النووى بعد أن أوفت طهران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى مع القوى العالمية.


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