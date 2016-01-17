أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"دعم مصر": لن يحدث إقصاء مصطفى بكرى ونسعى للحصول على 5 لجان بالبرلمان

Google+ Print
"دعم مصر": لن يحدث إقصاء مصطفى بكرى ونسعى للحصول على 5 لجان بالبرلمان "دعم مصر": لن يحدث إقصاء مصطفى بكرى ونسعى للحصول على 5 لجان بالبرلمان
قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم "، إنه لن يحدث إقصاء النائب مصطفى بكرى خلال اجتماع الائتلاف، أو ذكر اسمه داخل الجلسة، لافتًا إلى أنه تمت دعوة "بكرى" لحضور اجتماع الائتلاف ولكن لم يحضر.

وأضاف "سيف اليزل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "اليوم"، أن ائتلاف دعم مصر لا يسعى للسيطرة أو الهيمنة على كل اللجان تحت قبة مجلس النواب وليس لديه أى نية فى ذلك أو إقصاء أى أحد من اللجان، ولكن يكتفى بالحصول على 4 أو 5 لجان من الـ25 لجنة داخل المجلس.

وأوضح رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أنه لم يتحدث فى مجلس النواب منذ عقد أولى جلساته حتى الآن عن عمد، مضيفًا: "واقسم بالله العظيم إنى ما أصدرت توجيها واحدا لنائب برلمانى لغاية النهاردة داخل الائتلاف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم