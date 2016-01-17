"دعم مصر": لن يحدث إقصاء مصطفى بكرى ونسعى للحصول على 5 لجان بالبرلمان

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم مصر "، إنه لن يحدث إقصاء النائب مصطفى بكرى خلال اجتماع الائتلاف، أو ذكر اسمه داخل الجلسة، لافتًا إلى أنه تمت دعوة "بكرى" لحضور اجتماع الائتلاف ولكن لم يحضر.

وأضاف "سيف اليزل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "اليوم"، أن ائتلاف دعم مصر لا يسعى للسيطرة أو الهيمنة على كل اللجان تحت قبة مجلس النواب وليس لديه أى نية فى ذلك أو إقصاء أى أحد من اللجان، ولكن يكتفى بالحصول على 4 أو 5 لجان من الـ25 لجنة داخل المجلس.

وأوضح رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أنه لم يتحدث فى مجلس النواب منذ عقد أولى جلساته حتى الآن عن عمد، مضيفًا: "واقسم بالله العظيم إنى ما أصدرت توجيها واحدا لنائب برلمانى لغاية النهاردة داخل الائتلاف".