وكالة معا: المخابرات العامة الفلسطينية تؤكد اعتقال جاسوس فى مكتب عريقات

ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينى اعتقل أحد الموظفين فى دائرة شؤون المفاوضات بتهمة التخابر مع إسرائيل وأخضعه لتحقيق مهنى وقانونى وقام بالإجراءات اللازمة لمتابعة الملف.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمنى وصفته بـ"رفيع المستوى"، تأكيده بأن المتهم اعتقل فى مدينة رام الله بعد متابعة ومراقبة طويلة، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة لمتابعته والتحقيق معه حتى تمكن جهاز المخابرات من مواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وأفاد المصدر، بأن المتهم لا يزال قيد التحقيق ويتم تجهيز الملف لتقديمه للجهات القضائية التى تبت فى الأمر بموجب القانون الفلسطينى.