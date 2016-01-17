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ضبط هارب من 15 سنة سجنا فى رأس سدر

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ضبط هارب من 15 سنة سجنا فى رأس سدر ضبط هارب من 15 سنة سجنا فى رأس سدر
تمكن المقدم شريف الفقي رئيس مباحث رأس سدر، من القبض على أحد الهاربين فى أحداث يناير وظل متخفيا عن أعين رجال المباحث حتى تمكن رئيس المباحث من ضبطه فى منطقة أبو صويرة.

كانت المعلومات قد وردت إلى المقدم شريف الفقى رئيس مباحث رأس سدر عن وجود المتهم حامد.س.م.س 30 سنة، هارب من 15 سنة حبسًا فى إحدى قضايا المخدرات ويختفى فى منطقة أبو صويرة.

تم إخطار اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية وأمرا بسرعة ضبط المتهم، وتمت مراقبة المتهم من قبل الشرطة السرية وعند التأكد من وجود المتهم داخل صالون حلاقة قام المقدم شريف الفقى بالقيام على رأس قوة من رجال المباحث وتمكنوا من ضبط المتهم أثناء الحلاقة واقتياده الى ديوان القسم.

وبالكشف عن المتهم تبين أنه هارب من 15 سنة حبسًا فى قضية مخدرات رقم 35997 جنايات دار السلام بالقاهرة وأنه هارب من سجن أبو زعبل فى ثورة 25 يناير وظل متخفيا فى وديان رأس سدر وتمت مطاردته أكثر من مرة ولكنه كان يتخفى وسط الجبال .

تم عمل محضر بالضبط برقم 16 لسنة 2016 أحوال رأس سدر وأخطرت النيابة العامة برأس سدر ترحيل المتهم إلى مصلحة السجون.

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مصر 365