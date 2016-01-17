سيف بن زايد يحضر حفل حمد الشامسي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أول من أمس، الحفل الذي أقامه حمد سعيد بالعبدة الشامسي بمناسبة عودة نجله عبد الله من رحلة علاج خارج الدولة تكللت بالنجاح.

شيوخ ومسؤولون

وقد حضر الحفل الذي أقيم في منطقة «رملة زاخر» في مدينة العين، عدد من الشيوخ، وكبار الشخصيات وأبناء القبائل، وحشد كبير من الأهل والمهنئين بالسلامة، وتخلل الحفل كلمات وقصائد شعرية في حب الوطن وأصحاب السموّ الشيوخ.

تقدير

وأعرب صاحب الدعوة عن تقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على تشريفه الحفل متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية.