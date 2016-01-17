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عبدالله بن زايد: الإمارات مع المطالب المشروعة للشعب السوري

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عبدالله بن زايد: الإمارات مع المطالب المشروعة للشعب السوري عبدالله بن زايد: الإمارات مع المطالب المشروعة للشعب السوري

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وقوف دولة الإمارات مع المطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق ووحدة سوريا كياناً ومجتمعاً، والحرص المستمر على تخفيف المأساة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري منذ اندلاع الثورة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان عام الوزارة امس رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات عن المعارضة السورية. واطلع سموه خلال اللقاء على آخر تطورات الوضع السوري ووضع المعارضة إضافة إلى مناقشة المستجدات السياسية والإنسانية والوضع على الأرض في سوريا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بالإضافة إلى بيان جنيف وبيان فيينا الأول والثاني.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دور المملكة العربية الشقيقة البارز في مساعدة الشعب السوري واستضافة مؤتمر الرياض والذي نتج عنه تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات وكذلك دعم السعودية للهيئة باستضافة مقرها ومواصلة الدعم المادي والمعنوي للمعارضة السورية.

كما تم بحث الاستعدادات لعقد المفاوضات بين المعارضة والنظام السوري أواخر يناير الجاري في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة إضافة للتطورات الراهنة لمحاربة الإرهاب والتطرف في سوريا والمنطقة.

حضر اللقاء فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية.

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